Серед чоловічих імен з позитивною енергетикою, зокрема, є такі: Ігор, Тадей та Демид. Які ще увійшли у список, читайте у матеріалі.

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Добірка чоловічих імен, які мають хорошу енергетику

Ігор

Вважається, що ім'я Ігор утворилося від імені Ingvarr. Воно має скандинавське коріння та складається з двох частин: "ing" та "varr". Перша – це ім'я бога достатку, а друга трактується як "об'єкт, що охороняється". Тому цьому імені надають такі значення: "охороняється Інгом", "щасливий" та "багатий".

Ігор – душа компанії. Довкола нього завжди багато друзів. Вміє гарно спілкуватися з людьми, адже веселий та чуйний водночас.

Тадей

За однією теорією, ім'я Тадей з'явилося від єврейського імені Теодор. Також існує думка, що воно походить від слова "похвала", тому так і перекладається. Крім того, має значення "серце" або "дар Бога".

Тадей – веселий хлопець, чим притягує до себе оточення. Він не любить сварок, тому завжди старається залагодити навіть найменший конфлікт.

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Демид

З грецької мови ім'я Демид перекладається як "послання Зевса" або "рада Бога". Вважається, що воно утворилося від слова "Деомід".

У дитинстві Демид зовсім не приносить клопотів своїм батькам. Його всюди переслідує удача, що дозволяє досягти неймовірних успіхів у кар'єрі.

Гордій

Ім'я Гордій прийшло до нас зі Стародавньої Греції. Відомо, що колись так називався селянин, що прив'язав візок вузлом, який ніхто не міг розв'язати. Кажуть, що воно трактується як "господар" та "цар".

Гордій випромінює дуже позитивну енергетику. Він вміє вражати людей своєю уявою та виділятися серед інших. Віддає перевагу творчим професіям.

Гліб

Згідно зі скандинавською версією, ім'я Гліб означає "улюбленець Бога", "під захистом Бога" та "спадкоємець богів". Слов'янська теорія стверджує, що воно виникло від слова "глоба", яке перекладається як "жердина".

Рідні та друзі завжди можуть довіритися Глібові та покластися на нього. Однак чоловікові важко відкритися перед незнайомими людьми.