Редакція LifeStyle 24 підготувала добірку імен, якими можна назвати дівчинку. Тож якщо у вас має народитися донечка вже у липні, зберігайте наш матеріал!

Краса 4 рідкісні жіночі імені, які вкрадуть ваше сердечко

Добірка жіночих імен на липень 2024

Ангеліна – іменини 1 липня

З грецької мови ім'я Ангеліна перекладається як "ангел" або "вісник". Також вважається, що воно утворилося від латинського імені Angelina.

Ангеліна – активна, розумна та мудра дівчина. Їй складно довіритися людям та відкрити своє серце і душу. Завжди намагається відстояти свою думку.

Ілона – іменини 11 липня

Одна теорія стверджує, що ім'я Ілона походить від грецького імені Олена. За іншою версією, воно пов'язане з Геліосом – богом сонця, тому трактується як "сонячний промінь", "світла" та "сонячне світло".

Ілона вміє привертати до себе увагу, а особливо – представників чоловічої статі. Дівчина полюбляє шумні компанії, тому зазвичай має багато друзів.

Яке ім'я обрати для дівчинки / Фото Canva

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Валентина – іменини 16 липня

Ім'я Валентина прийшло до нас зі Стародавнього Риму. Має значення "здорова", "сильна" або "життєздатна". Є доволі поширеним в Україні.

Валентина виділяється своєю скромністю та сором'язливістю. Їй складно відкриватися людям, тому надає перевагу часу, проведеному наодинці.

Христина – іменини 24 липня

Ім'я Христина має давньогрецьке коріння та тлумачиться як "християнка", "віддана Христу". Утворилося від імені Christianus.

Христина не зупиняється на шляху до досягнення цілей. Вона не любить спішити, тому обирає зайвий час подумати, а не приймати рішення одразу.

Антоніна – іменини 28 липня

Ім'я Антоніна у Київську Русь прийшло разом з християнством. З грецької мови перекладається як "вступати у бій", а з латинської – "та, що належить Антонію".

Антоніна ніколи не кине у біді когось з рідних або друзів. Близькі знають, що завжди можуть звернутися до неї за допомогою, порадою або підтримкою.