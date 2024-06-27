Редакция LifeStyle 24 подготовила подборку имен, которыми можно назвать девочку. Поэтому если у вас должна родиться дочь уже в июле, сохраняйте наш материал!

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Подборка женских имен на июль 2024

Ангелина – именины 1 июля

С греческого языка имя Ангелина переводится как "ангел" или "вестник". Также считается, что оно образовалось от латинского имени Angelina.

Ангелина – активная, умная и мудрая девушка. Ей сложно довериться людям и открыть свое сердце и душу. Всегда старается отстоять свое мнение.

Илона – именины 11 июля

Одна теория утверждает, что имя Илона происходит от греческого имени Елена. По другой версии, оно связано с Гелиосом – богом солнца, поэтому трактуется как "солнечный луч", "светлая" и "солнечный свет".

Илона умеет привлекать к себе внимание, а особенно – представителей мужского пола. Девушка любит шумные компании, поэтому обычно имеет много друзей.

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Валентина – именины 16 июля

Имя Валентина пришло к нам из Древнего Рима. Имеет значение "здоровая", "сильная" или "жизнеспособная". Является довольно распространенным в Украине.

Валентина выделяется своей скромностью и застенчивостью. Ей сложно открываться людям, поэтому предпочитает время, проведенном наедине.

Кристина – именины 24 июля

Имя Кристина имеет древнегреческие корни и толкуется как "христианка", "преданная Христу". Образовалось от имени Christianus.

Кристина не останавливается на пути к достижению целей. Она не любит спешить, поэтому выбирает лишнее время подумать, а не принимать решение сразу.

Антонина – именины 28 июля

Имя Антонина в Киевскую Русь пришло вместе с христианством. С греческого языка переводится как "вступать в бой", а с латинского – "принадлежащая Антонию".

Антонина никогда не бросит в беде кого-то из родных или друзей. Близкие знают, что всегда могут обратиться к ней за помощью, советом или поддержкой.