Людям, которые ждут рождения сына или дочери, стоит уже думать над именем, чтобы не принимать решение в последний момент. В сегодняшнем материале вы найдете несколько древних вариантов для девочки.
Невероятно Поражают и влюбляют с первого звучания: 4 красивые и необычные имени для девочек
Подборка старинных женских имен, которые поражают
Оливия
Имя Оливия образовалось от латинского слова "oliva", которое трактуется как "оливковое дерево" или "олива". Оно встречается не только в Украине, но и в других странах Европы. С детства такие девушки отличаются своим настойчивым характером, который помогает им и во взрослом возрасте.
Ясения
Существует еще одна популярная форма имени Ясения – Есения. Оно имеет древнеславянское происхождение и переводится как "ясное небо". Обладательницам этого имени не страшны никакие препятствия на пути к цели. Они не поддаются на манипуляции и уговоры, а всегда имеют и выражают собственное мнение.
Квитослава
Украинское имя Квитослава – невероятно красивое и благозвучное. Состоит из двух частей: "квіто" ("квітка", "квітуча") и "слава", поэтому обычно ему придают значение "цветущая слава". Женщины, которым принадлежит это имя, заряжают своим позитивом всех вокруг. Они умеют легко находить общий язык с людьми, поэтому не страдают от дефицита друзей и внимания в жизни.
Красивые варианты имени для девочки / Фото Canva
Розалия
Имя Розалия происходит от названия цветка – роза, как и переводится. Известно, что так раньше называлась покровительница Сицилии. Девушки, которые имеют это имя, обладают невероятной красотой и харизмой, что привлекают мужчин. Однако они могут долго выбирать себе того, с кем проведут всю жизнь.
Юстина
Имя Юстина пришло к нам из Древнего Рима. Считается, что оно образовалось от мужского имени Юстус, которое трактуется как "справедливый". Такие женщины имеют мягкий и добрый характер. Они никогда не бросят своих близких в беде и всегда будут стараться их поддержать или выслушать.
Станислава
Славянское имя Станислава было распространено еще на территории Киевской Руси. Обычно его давали детям из состоятельных и известных родов. Толкуется как "та, что провозглашает славу" или "славная". Обладательницы этого имени не любят лишних разговоров. Они привыкли действовать и требуют такого поведения и от окружающих.
Красиво Они встречаются нечасто: 5 волшебных имен для девочек
Еще несколько старинных имен для девочек
- Орина
- Мелания
- Диамара
- Магдалина
- Азалия
- Вишня
- Яра
- Дзвинка
- Зореслава
- Дамиана
- Лия
- Ясная
- Бояна
- Фелиция
- Агния
- Свитозара
- Клавдия
- Тея
- Амира
- Виринея
- Влада
- Даяна
- Бояна
- Роса
- Весна
- Мальва
- Мира
- Аврелия
- Килина
- Леонида
- Гафия
- Франка
- Секлета
- Марта
- Минодора
- Оляна
- Акулина
- Цвета
- Дияна
- Лилея
- Лия
- Домаха
- Иеремия
- Трояна
Выбирайте из нашего невероятного перечня имя для своей будущей дочери. Верим, что несколько вариантов вам точно придутся по душе.