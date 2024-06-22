Людям, які чекають на народження сина або доньки, варто вже думати над іменем, аби не приймати рішення в останній момент. У сьогоднішньому матеріалі ви знайдете декілька давніх варантів для дівчинки.

Неймовірно Вражають та закохують з першого звучання: 4 гарні та незвичні імені для дівчаток

Добірка старовинних жіночих імен, які вражають

Олівія

Ім'я Олівія утворилося від латинського слова "oliva", яке трактується як "оливкове дерево" або "олива". Воно зустрічається не лише в Україні, але й в інших країнах Європи. З дитинства такі дівчата відрізняються своїм наполегливим характером, який допомагає їм і в дорослому віці.

Ясенія

Існує ще одна популярна форма імені Ясенія – Єсенія. Воно має давньослов'янське походження та перекладається як "ясне небо". Власницям цього імені не страшні жодні перешкоди на шляху до цілі. Вони не піддаються на маніпуляції та вмовляння, а завжди мають та висловлюють власну думку.

Квітослава

Українське ім'я Квітослава – неймовірно красиве та милозвучне. Складається з двох частин: "квіто" ("квітка", "квітуча") та "слава", тому зазвичай йому надають значення "квітуча слава". Жінки, яким належить це ім'я, заряджають своїм позитивом всіх навколо. Вони вміють легко знаходити спільну мову з людьми, тому не страждають від дефіциту друзів та уваги у житті.

Гарні варіанти імені для дівчинки / Фото Canva

Розалія

Ім'я Розалія походить від назви квітки – троянда, як і перекладається. Відомо, що так раніше називалася покровителька Сицилії. Дівчата, які мають це ім'я, володіють неймовірною красою та харизмою, що приваблюють чоловіків. Однак вони можуть довго обирати собі того, з ким проведуть усе життя.

Юстина

Ім'я Юстина прийшло до нас зі Стародавнього Риму. Вважається, що воно утворилося від чоловічого імені Юстус, яке трактується як "справедливий". Такі жінки мають лагідний та добрий характер. Вони ніколи не кинуть своїх близьких у біді та завжди намагатимуться їх підтримати або вислухати.

Станіслава

Слов'янське ім'я Станіслава було поширено ще на території Київської Русі. Зазвичай його давали дітям зі заможних та відомих родів. Тлумачиться як "та, що проголошує славу" або "славна". Власниці цього імені не люблять зайвих балачок. Вони звикли діяти та вимагають такої поведінки й від оточення.

Гарно Вони зустрічаються нечасто: 5 чарівних імен для дівчаток

Ще декілька старовинних імен для дівчаток

Оріна

Меланія

Діамара

Магдалина

Азалія

Вишня

Яра

Дзвінка

Зореслава

Даміана

Лія

Ясна

Бояна

Феліція

Агнія

Світозара

Клавдія

Тея

Аміра

Віринея

Влада

Даяна

Бояна

Роса

Весна

Мальва

Мира

Аврелія

Кіліна

Леоніда

Гафія

Франка

Секлета

Марта

Минодора

Оляна

Акуліна

Цвіта

Діяна

Лілея

Лія

Домаха

Єремія

Трояна

Обирайте з нашого неймовірного переліку ім'я для своєї майбутньої донечки. Віримо, що декілька варіантів вам точно припадуть до душі.