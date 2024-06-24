Сегодня редакция LifeStyle 24 поделится с вами подборкой редких имен, которые прекрасно подойдут девочке. Находите варианты для будущей дочери.

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Список редких имен для девочек

Паулина

Согласно первой теории, имя Паулина образовалось от греческого имени Аполлинария, которое переводится как "солнечная". Вторая версия утверждает, что оно произошло от французских имен Полин или Полина.

Паулина обладает такими чертами характера, которые привлекают мужчин. Кроме того, она всегда следит за собой и хочет иметь потрясающий вид.

Аделина

Имя Аделина имеет древнегерманские корни. Чаще всего его можно услышать во Франции, Польше, Англии, Италии и Испании, в Украине – довольно редко. С немецкого языка трактуется как "благородная" и "пахучая".

Хотя Аделина и интроверт, но она умеет дружить и любит знакомиться с новыми людьми. Также девушка постоянно стремится получать новые знания.

Редкие имена, которыми можно назвать девочку / Фото Freepik

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Вивьен

Имя Вивьен – очень древнее. Говорят, что оно имеет латинское происхождение и означает "живая". Раньше так называли представительниц аристократических семей.

Вивьен – уверенная в себе женщина, которая всегда знает, чего хочет. Несмотря на трудности, она стремится достичь своей цели и добиться в жизни невероятных успехов.

Агата

Имя Агата пришло к нам из Древней Греции и переводится как "добрая" или "красивая". В разных странах Европы имеет много аналогов, например Агеда.

Агата обладает довольно сильным характером, который бывает сложно укротить. Она всегда имеет свое мнение, которое не стесняется высказывать.