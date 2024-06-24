Сьогодні редакція LifeStyle 24 поділиться з вами добіркою рідкісних імен, які чудово підійдуть для дівчинки. Знаходьте варіанти для майбутньої донечки.

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Список рідкісних імен для дівчаток

Пауліна

Згідно з першою теорією, ім'я Пауліна утворилося від грецького імені Аполлінарія, яке перекладається як "сонячна". Друга версія стверджує, що воно походить від французьких імен Полін або Поліна.

Пауліна володіє такими рисами характеру, які приваблюють чоловіків. Крім того, вона завжди слідкує за собою та хоче мати приголомшливий вигляд.

Аделіна

Ім'я Аделіна має давньогерманське коріння. Найчастіше його можна почути у Франції, Польщі, Англії, Італії та Іспанії, в Україні – доволі рідко. З німецької мови трактується як "благородна" та "пахуча".

Хоч Аделіна й інтроверт, але вона вміє дружити та любить знайомитися з новими людьми. Також дівчина постійно прагне здобувати нові знання.

Рідкісні імена, якими можна назвати дівчинку / Фото Freepik

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Вів'єн

Ім'я Вів'єн – дуже давнє. Кажуть, що воно має латинське походження та означає "жива". Раніше так називали представниць аристократичних родин.

Вів'єн – впевнена у собі жінка, яка завжди знає, чого хоче. Попри труднощі, вона прагне досягти своєї мети та добитися у житті неймовірних успіхів.

Агата

Ім'я Агата прийшло до нас зі Стародавньої Греції та перекладається як "добра" або "гарна". У різних країнах Європи має багато аналогів, наприклад Агеда.

Агата володіє доволі сильним характером, який буває складно приборкати. Вона завжди має свою думку, яку не соромиться висловлювати.