Многие люди отдают предпочтение не традиционным, а необычным именам для своих сыновей или дочерей. Редакция LifeStyle 24 составила подборку, которая точно пригодится будущим родителям мальчика.

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Подборка необычных имен, которыми можно назвать сына

Теодор

Имя Теодор имеет греческое происхождение и означает "Божий дар" или "подаренный Богом". Такие мальчики обычно очень доброжелательны со своим окружением, однако даже у них иногда случаются приступы злости и агрессии.

Добрыня

Славянское имя Добрыня трактуется как "здоровый" и "сильный". Особую популярность оно приобрело, когда крестили Киевскую Русь. У владельцев этого имени в голове много идей, которые не терпится поскорее воплощать в реальность.

Как назвать мальчика / Фото Canva

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Ждан

Имя Ждан также пришло к нам из древних славянских времен. Переводится как "желанный", "ожидаемый". Ребята, которые имеют это имя, – гиперактивные и обладают довольно сложным характером. Однако с ними можно найти компромисс.

Корней

С латинского языка имя Корней переводится как "рог", "бивень" или "ягода дерна". Такие мужчины – очень надежные, поэтому близкие знают, что могут всегда на них положиться. Однако они часто могут быть достаточно эгоистичными.

Леонард

Нет точной информации, откуда происходит имя Леонард, ведь его можно услышать во многих странах мира. Имеет значение "сильный". Мужчины, которым принадлежит это имя, обладают твердыми принципами и убеждениями.