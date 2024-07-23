Редакція LifeStyle 24 підготувала добірку жіночих імен, які мають велику силу. Тож якщо ви незабаром чекаєте на донечку, можете обрати один із варіантів. Ці імена, до речі, є досить популярними в Україні.

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Перелік сильних жіночих імен

Марія

Ім'я Марія – чи не найпоширеніше серед українців. Воно має давньоєврейське походження та трактується по-різному: "сумна", "відкинута", "жадана", "пані", "кохана". Це ім'я часто згадується у Біблії, адже так називалася матір Ісуса Христа та одна з найвідоміших жінок-мироносиць, яка перша дізналася про воскресіння Сина Божого.

Марія – сильна особистість та непохитна у своїх принципах. Попри такий доволі складний характер, вона дуже спокійна та чуйна поруч з близькими. Дівчина віддає їм всю свою любов та турботу.

Юлія

Згідно з першою версією, ім'я Юлія має давньогрецьке коріння та перекладається як "пухнаста", "кучерява", "хвиляста". Інша думка стверджує, що воно – латинське та означає "липнева", "з роду Юліїв".

Інколи людям складно спілкуватися з Юлією через її надмірну впертість та егоїзм. Майже всю свою увагу жінка концентрує на кар'єрі, де добивається значних результатів. Здебільшого обіймає керівні посади.

Добірка імен, якими можна назвати дівчинку / Фото Canva

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Ганна

Ім'я Ганна здобуло популярність не лише в Україні, але й у багатьох інших країнах світу. Зокрема, зустрічається в Англії, Польщі, Німеччині та Данії. З івриту перекладається як "благодійниця", "милосердна" або "миловидна".

Ганна завойовує увагу людей своєю добротою та співчутливістю. Однак ці риси характеру зовсім їй не притаманні, коли йдеться про кар'єру. Тоді жінка проявляє мудрість та інтелект, щоб добитися успіхів.

Інна

Вважається, що ім'я Інна має латинське походження та утворилося від слова "inno", яке перекладається як "плавати", "протікати" або "текти". Тому його зазвичай трактують як "бурхливий потік".

В Інни дуже багато енергії, яку завжди потрібно кудись дівати. Вона постійно прагне вчитися чомусь новому та здобувати новий досвід. Ім'я наділяє дівчат неабиякою наполегливістю, яка може звернути гори.