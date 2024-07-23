Редакция LifeStyle 24 подготовила подборку женских имен, которые имеют большую силу. Поэтому если вы вскоре ждете дочь, можете выбрать один из вариантов. Эти имена, кстати, являются достаточно популярными в Украине.

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Перечень сильных женских имен

Мария

Имя Мария – едва ли не самое распространенное среди украинцев. Оно имеет древнееврейское происхождение и трактуется по-разному: "печальная", "отвергнутая", "желанная", "госпожа", "любимая". Это имя часто упоминается в Библии, ведь так называлась мать Иисуса Христа и одна из самых известных женщин-мироносиц, которая первая узнала о воскресении Сына Божьего.

Мария – сильная личность и непоколебимая в своих принципах. Несмотря на такой довольно сложный характер, она очень спокойная и отзывчивая рядом с близкими. Девушка отдает им всю свою любовь и заботу.

Юлия

Согласно первой версии, имя Юлия имеет древнегреческие корни и переводится как "пушистая", "кудрявая", "волнистая". Другое мнение утверждает, что оно – латинское и означает "июльская", "из рода Юлиев".

Иногда людям сложно общаться с Юлией из-за ее чрезмерного упрямства и эгоизма. Почти все свое внимание женщина концентрирует на карьере, где добивается значительных результатов. В основном занимает руководящие должности.

Подборка имен, которыми можно назвать девочку / Фото Canva

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Анна

Имя Анна получило популярность не только в Украине, но и во многих других странах мира. В частности, встречается в Англии, Польше, Германии и Дании. С иврита переводится как "благотворительница", "милосердная" или "миловидная".

Анна завоевывает внимание людей своей добротой и сочувствием. Однако эти черты характера совсем ей не присущи, когда речь идет о карьере. Тогда женщина проявляет мудрость и интеллект, чтобы добиться успехов.

Инна

Считается, что имя Инна имеет латинское происхождение и образовалось от слова "inno", которое переводится как "плавать", "протекать" или "течь". Поэтому его обычно трактуют как "бурный поток".

У Инны очень много энергии, которую всегда нужно куда-то девать. Она постоянно стремится учиться чему-то новому и приобретать новый опыт. Имя наделяет девушек большой настойчивостью, которая может свернуть горы.