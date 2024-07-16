Имена Ольга, Оксана, Александра и Маргарита приносят своим обладательницам успех. Подробнее об их происхождении, значении и характеристиках читайте в материале LifeStyle 24,

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Ольга

Имя Ольга пришло к нам из Скандинавии. Свою особую популярность получило во времена Киевской Руси. Оно трактуется как "святая". Существует также мнение, что переводится как "чудодейственная".

Ольга достигает невероятных высот на работе благодаря трудолюбию и настойчивости. Она тратит много времени на свою профессию, поэтому со временем может делиться неоценимым опытом с другими людьми.

Оксана

Имя Оксана имеет украинское происхождение и означает "гостья", "путешественница". Существует еще одна популярная форма – Ксения, которая переводится как "гостеприимная" или "гостеприимство".

Оксана всегда пытается воплотить свои мечты и желания в реальность. Такая женщина находит выход из любых сложных ситуаций и умело преодолевает препятствия, поэтому в результате достигает желаемого успеха.

Какое имя выбрать для девочки / Фото Canva

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Александра

С греческого языка имя Александра переводится как "отважная", "защитница" или "надежда". Образовалось от мужского имени Александр, которое толкуется как "заступник людей".

Александра никогда не сидит на месте, она всегда движется вперед и учится чему-то новому. Эта девушка довольно спонтанная. Не любит однообразия ни в личной жизни, ни в работе.

Маргарита

Имя Маргарита возникло от греческого слова "маргаритос", которое переводится как "жемчуг", "жемчужина". Так, к слову, раньше называли богиню красоты и любви Афродиту. Сейчас это имя распространено во всем мире.

У Маргариты много амбиций и планов на жизнь. Она не любит просить о помощи или совете, все привыкла решать самостоятельно. Именно эти качества характера обеспечивают девушке успешную карьеру.