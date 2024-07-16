Імена Ольга, Оксана, Олександра та Маргарита приносять своїм власницям успіх. Детальніше про їхнє походження, значення та характеристики читайте у матеріалі LifeStyle 24,

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Ольга

Ім'я Ольга прийшло до нас зі Скандинавії. Свою особливу популярність здобуло у часи Київської Русі. Воно трактується як "свята". Існує також думка, що перекладається як "чудодійка".

Ольга досягає неймовірних висот на роботі завдяки працьовитості та наполегливості. Вона витрачає багато часу на свою професію, тому з часом може ділитися неоціненним досвідом з іншими людьми.

Оксана

Ім'я Оксана має українське походження та означає "гостя", "мандрівниця". Існує ще одна популярна форма – Ксенія, яка перекладається як "гостинна" або "гостинність".

Оксана завжди намагається втілити свої мрії та бажання у реальність. Така жінка знаходить вихід із будь-яких складних ситуацій та вміло долає перешкоди, тому в результаті досягає бажаного успіху.

Яке ім'я обрати для дівчинки / Фото Canva

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Олександра

З грецької мови ім'я Олександра перекладається як "відважна", "захисниця" або "надія". Утворилося від чоловічого імені Олександр, яке тлумачиться як "заступник людей".

Олександра ніколи не сидить на місці, вона завжди рухається вперед та вчиться чомусь новому. Ця дівчина є доволі спонтанною. Не любить одноманітності ні в особистому житті, ні в роботі.

Маргарита

Ім'я Маргарита виникло від грецького слова "маргаритос", яке перекладається як "перли", "перлина". Так, до слова, раніше називали богиню краси та любові Афродіту. Зараз це ім'я поширене в цілому світі.

У Маргарити багато амбіцій та планів на життя. Вона не любить просити про допомогу або пораду, все звикла вирішувати самостійно. Саме ці якості характеру забезпечують дівчині успішну кар'єру.