В таком случае стоит обратить внимание на имена, которые приносят удачу. Подробнее о том, как можно назвать девочку, узнавайте в сегодняшнем материале LifeStyle 24.

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Подборка женских имен, которые притягивают удачу

Екатерина

Имя Екатерина имеет древнегреческие корни и трактуется как "непорочная" или "чистая". Оно наделяет своих обладательниц мощной энергетикой, ведь очень древнее. В наше время встречается во многих странах мира.

Екатерина – целеустремленная и уверенная в себе девушка. Ей не страшны никакие препятствия на пути к мечтам и целям. Старается окружать себя только настойчивыми людьми, чтобы набираться у них опыта.

Надежда

Имя Надежда также появилось в Древней Греции. Оно происходит от имени Элпис и ранее принадлежало одной из трех сестер, исповедовавших христианскую веру, за которую и умерли (Вера, Надежда, Любовь). Переводится как "щедрая".

Надежде не присуща чувствительность и чрезмерная эмоциональность. Она смотрит на мир достаточно прагматично и много работает, чтобы достичь на работе успехов. Такая девушка не тратит свое внимание на несколько дел, а только на одно.

Женские имена, которыми можно назвать дочь / Фото Canva

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Алиса

Имя Алиса образовалось от древнегерманского имени Adalheid, которое сокращенно звучит как Adelais. Другая теория утверждает, что оно – древнегреческого происхождения и означает "истина".

Алиса никогда не изменит своим принципам. Ей важно соблюдать правила, чтобы не навредить другим людям. Обладательница этого имени прекрасно проявляет себя на работе, поэтому обычно добивается хороших результатов.

Виктория

С латинского языка имя Виктория переводится как "победа". Оно считается одним из самых популярных не только в Украине, но и в других странах мира. Например, в Канаде и Соединенных Штатах Америки.

Виктория – очень дисциплинированная девушка. Она стремится к порядку как дома, так и на работе. Обладательница этого имени – ответственная, поэтому получает хорошие результаты в каждом деле, за которое берется.