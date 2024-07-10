Редакция LifeStyle 24 собрала подборку девичьих имен, которые возвращаются в моду. Поэтому сохраняйте прекрасные варианты для своей будущей дочери. Думаем, что все близкие будут в восторге.

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Список древних имен для девочек

Мелания

Имя Мелания появилось в Древней Греции. Некоторое время оно было очень популярно в Украине, а сейчас также можно услышать, что так называют девочек. Трактуется как "черная" или "темная".

Мелания любит интересоваться окружающим миром и узнавать что-то новое. С ней приятно общаться, ведь девушка много читает, является достаточно умной, сообразительной и мудрой.

Квитослава

Имя Квитослава имеет славянское происхождение и состоит из двух частей: "цвето" ("цветок", "цветущая") и "слава". Поэтому ему придают значение "цветущая слава", "та, что славится красотой и элегантностью".

Квитослава – уверенная девушка, которая будет отстаивать свое мнение до конца. Несмотря на сложный характер, близким людям с ней довольно легко общаться, ведь обладательница этого имени – открыта.

Как назвать девочку / Фото Freepik

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Матрона или Мотря

Латинское имя Матрона также пришло к нам из древних времен. В Украине чаще встречается другой вариант – Мотря. Переводится как "замужняя женщина", "госпожа", "матушка" или "мать семьи".

Матрона имеет твердый характер и невероятную силу воли. Она идет к своей цели, несмотря на препятствия, не учитывает мнение других, а делает так, как считает нужным. Это часто помогает достичь успеха.

Варвара

Имя Варвара – древнегреческое и означает "варварка", "дикарка". На территории Киевской Руси оно стало популярным после принятия христианства. Встречается и в наше время.

С Варварой очень сложно спорить, ведь она независимая, упрямая и самостоятельная личность. Несмотря на внешнее спокойствие, часто не способна контролировать свои эмоции, поскольку их накапливается немало.