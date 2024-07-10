Редакція LifeStyle 24 зібрала добірку дівочих імен, які повертаються у моду. Тож зберігайте прекрасні варіанти для своєї майбутньої донечки. Думаємо, що всі близькі будуть в захваті.

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Список стародавніх імен для дівчаток

Меланія

Ім'я Меланія з'явилося у Стародавній Греції. Деякий час воно було дуже популярне в Україні, а зараз також можна почути, що так називають дівчаток. Трактується як "чорна" або "темна".

Меланія любить цікавитися навколишнім світом та дізнаватися щось нове. З нею приємно спілкуватися, адже дівчина багато читає, є досить розумною, кмітливою та мудрою.

Квітослава

Ім'я Квітослава має слов'янське походження та складається з двох частин: "квіто" ("квітка", "квітуча") і "слава". Тому йому надають значення "квітуча слава", "та, хто славиться красою та елегантністю".

Квітослава – впевнена дівчина, яка буде відстоювати свою думку до кінця. Попри складний характер, близьким людям з нею доволі легко спілкуватися, адже власниця цього імені – відкрита.

Як назвати дівчинку / Фото Freepik

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Матрона або Мотря

Латинське ім'я Матрона також прийшло до нас з давніх часів. В Україні частіше зустрічається інший варіант – Мотря. Перекладається як "одружена жінка", "пані", "матінка" або "мати сім'ї".

Матрона має твердий характер та неймовірну силу волі. Вона йде до своєї цілі, попри перешкоди, не зважає на думку інших, а робить так, як вважає за потрібне. Це часто допомагає досягнути успіху.

Варвара

Ім'я Варвара – давньогрецьке та означає "варварка", "дикунка". На території Київської Русі воно стало популярним після прийняття християнства. Зустрічається й у наш час.

З Варварою дуже складно сперечатися, адже вона незалежна, вперта та самостійна особистість. Попри зовнішній спокій, часто не здатна контролювати свої емоції, оскільки їх накопичується чимало.