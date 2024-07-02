Редакция LifeStyle 24 сделала подборку женских имен, которые завораживают и поражают. Выбирайте хороший вариант для своей будущей дочери!

Читайте также 5 необычных мужских имен, которые невероятно звучат

Необычные женские имена, которые не оставят вас равнодушными

Зореслава

Славянское имя Зореслава происходит от мужского имени Зореслав. Оно состоит из двух слов: "звезда" и "слава". Переводится как "та, что озарена славой", "прославленная звездой" і "та, которая славит звезду". С обладательницами этого имени очень интересно и легко общаться. Они умеют находить общий язык с любым, а людей очаровывают своей мягкостью и ласковостью.

Афина

Имя Афина появилось в Древней Греции и трактуется как "дева". Его также связывают с дочерью Зевса, которая была богиней мудрости и справедливой войны. В Киевскую Русь пришло вместе с христианством. Девочки с этим именем легко поддаются воспитанию. Они вырастают очень коммуникабельными, умными и мудрыми, поэтому обычно имеют довольно много друзей.

Подборка необычных имен для девочек / Фото Freepik

Вау Для тех, кто ждет дочь: 50 старинных женских имен

Николь

Имя Николь – древнегреческого происхождения и означает "победа человека". Также считается, что оно имеет французские и английские корни. Такие женщины умеют по-настоящему очаровать любого мужчину. У них нет отбоя от ухажеров. В семейной жизни будут идти бок о бок с любимым.

Аврора

С латинского языка имя Аврора переводится как "звезда" или "рассвет". Согласно мифологии, так раньше называлась богиня зари и рассвета. У девушек, которым дают это имя, твердый, настойчивый и решительный характер. У них много требований не только к себе, но и к друзьям и родным, поэтому общаться бывает сложно.

Элина

Считается, что имя Элина имеет древнегреческие, древнееврейские и скандинавские корни. Одной версии относительно его происхождения нет. Трактуется как "гречанка", "жизнь, данная Богом", "та, что сияет" или "свет". Женщины, которым принадлежит это имя, ответственно относятся к любому делу, за которое берутся. Лучше всего проявляют себя в творческих профессиях.