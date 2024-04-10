4 імені, якими можна назвати дівчинку у квітні: чарівна підбірка

У квітні жіночих іменин насправді є досить мало. Тому вибір імені для майбутньої донечки трошки скоротиться, якщо ви плануєте назвати її на честь святого.

Сьогодні LifeStyle 24 хоче допомогти людям, у яких скоро народиться дівчинка. Публікуємо добірку чарівних жіночих імен та дати Днів ангела до них.

Красиво 4 імені, якими найчастіше називають дівчаток в Україні

Як назвати дівчинку у квітні: список гарних імен

Марфа – іменини 12 квітня

Свій початок ім'я Марфа бере з арамейської мови. Воно означає "пані", "господиня", "володарка". Такі дівчата мають лідерські якості характеру, тому завжди впевнені у собі та проявляють рішучість.

Галина – іменини 16 квітня

Ім'я Галина має давньогрецьке коріння та трактується як "штиль на морі", "тиша", "спокій". Його власниці є неймовірно добрими, чуйними та турботливими. Вони не бояться життєвих труднощів та борються з ними.

Добірка імен для квітневих дівчаток / Фото Canva

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Тамара – іменини 18 квітня

Ім'я Тамара має давньоєврейське походження та тлумачиться як "фінікова пальма". Воно наділяє жінок спокійним характером. Крім того, вони завжди прийдуть на допомогу своїм близьким, ніколи не кинуть у біді.

Єлизавета – іменини 24 квітня

Ім'я Єлизавета також єврейське. Воно перекладається як "Божа клятва", "Божа допомога", "та, що шанує Бога". Є досить популярним у королівських родинах. Дівчата, які мають це ім'я, виділяються своєю інтуїцією та справедливістю.

Як назвати хлопчика, який народиться у квітні

Для майбутніх батьків хлопчика вибір імені – неймовірний. Адже цього місяця відзначатимемо багато чоловічих Днів ангела. Ось декілька варіантів: