Сегодня LifeStyle 24 хочет помочь людям, у которых скоро родится девочка. Публикуем подборку волшебных женских имен и даты Дней ангела к ним.

Красиво 4 имени, которыми чаще всего называют девочек в Украине

Как назвать девочку в апреле: список красивых имен

Марфа – именины 12 апреля

Свое начало имя Марфа берет из арамейского языка. Оно означает "госпожа", "хозяйка", "владычица". Такие девушки имеют лидерские качества характера, поэтому всегда уверены в себе и проявляют решительность.

Галина – именины 16 апреля

Имя Галина имеет древнегреческие корни и трактуется как "штиль на море", "тишина", "спокойствие". Его обладательницы являются невероятно добрыми, чуткими и заботливыми. Они не боятся жизненных трудностей и борются с ними.

Подборка имен для апрельских девочек / Фото Canva

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Тамара – именины 18 апреля

Имя Тамара имеет древнееврейское происхождение и толкуется как "финиковая пальма". Оно наделяет женщин спокойным характером. Кроме того, они всегда придут на помощь своим близким, никогда не бросят в беде.

Елизавета – именины 24 апреля

Имя Елизавета также еврейское. Оно переводится как "Божья клятва", "Божья помощь", "почитающая Бога". Является достаточно популярным в королевских семьях. Девушки, которые имеют это имя, выделяются своей интуицией и справедливостью.

Как назвать мальчика, который родится в апреле

Для будущих родителей мальчика выбор имени – невероятный. Ведь в этом месяце будем отмечать много мужских Дней ангела. Вот несколько вариантов: