Один из вариантов – заглянуть в календарь именин и назвать ребенка в честь святого. Некоторыми именами для апрельских мальчиков поделился LifeStyle 24.
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Перечень апрельских имен для мальчиков
Вадим – именины 9 апреля
Имя Вадим имеет славянское происхождение, поэтому является достаточно распространенным на территории Украины. Оно означает "имеет привлекательность", "тот, что привлекает".
У Вадимов эмоциональный характер: могут как быстро вспыхивать, так и успокаиваться. Им не сложно сосредоточиться на одном занятии, ведь обладают терпением, выдержкой и равновесием.
Кузьма – именины 18 апреля
Имя Кузьма возникло в Древней Греции. В частности, образовалось от имени Космас, которое трактуется как "кузнец".
В детстве таким мальчикам трудно усидеть на месте, всегда попадают в различные неприятности и совсем не слушают родителей. Однако во взрослом возрасте все кардинально меняется. Они становятся довольно спокойными.
Подборка имен для мальчиков / Фото Canva
Кондрат – именины 15 апреля
С латинского языка имя Кондрат переводится как "широкоплечий", а с греческого – "воин с копьем". В нашей стране его можно не так часто услышать.
Кондратам бывает сложно найти себе друзей, ведь важно, чтобы человек был честным и верным. Свой требовательный характер они проявляют и в романтических отношениях, из-за чего возникают определенные недоразумения.
Афанасий – именины 23 апреля
Имя Афанасий также пришло к нам из Древней Греции. Оно было очень популярно в Византии и толкуется как "бессмертный".
Владельцы этого имени имеют богатое воображение, в отношениях с людьми стараются проявлять свою любознательность, доброту и мягкость. У них спокойный характер, однако умеют отстоять себя в ситуациях, которые этого требуют.
Имена для девочек, которые родятся весной
Вариантов весенних имен для девочек также довольно много. Они хорошо ассоциируются с этим временем года, когда все вокруг цветет и возрождается. Кстати, некоторые имена – достаточно редкие и необычные для Украины.
- Агнесса – "чистая", "святая".
- Хлоя – "юная зелень", "цветущая".
- Жасмин – "ветка жасмина", "корни жасмина".
- Рената – "рожденная заново", "возрожденная".
- Лилия – "ночная", "ночная тишина".