Сегодня LifeStyle 24 поделится подборкой мужских имен, которые довольно редко звучат в Украине. Вполне вероятно, что один из этих вариантов понравится будущим родителям мальчика.

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Маркиян

Имя Маркиян появилось в Древнем Риме. В частности, происходит от латинского имени Martianus или Marcin, которое переводится как "посвященный Марсу", "тот, кто принадлежит Марсу". Известно, что так назывался бог плодородия.

У родителей не возникает больших трудностей в воспитании Маркиянов. Ведь они имеют достаточно спокойный характер, поэтому очень редко капризничают. Такие мужчины умеют ухаживать за женщинами и ищут эффектную партнершу.

Левко

Имя Левко имеет древнегреческое происхождение и трактуется как "царь зверей", "лев". В Украине популярны еще некоторые его формы: Левчик, Лев, Левцьо или Левусь.

Сила воли, резкий характер и решительность – это то, что присуще владельцам этого имени. Они являются достаточно дружелюбными и коммуникабельными, однако всегда дадут достойный ответ, когда кто-то обидит или навредит.

Подборка имен для мальчиков / Фото Unsplash

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Емельян

Имя Емельян также пришло к нам из Древней Греции. Оно означает "подобострастный, приятный в слове". Мальчики, которые имеют это имя, привыкли все планировать, они не любят форс-мажоров и никогда не спешат.

Часто Емельянам сложно довериться людям. Такая черта характера иногда вредит в отношениях с женщинами, поэтому могут возникать определенные проблемы.

Трофим

С древнегреческого языка имя Трофим переводится как "воспитанник" или "кормилец". Имя наделяет мальчиков невероятной принципиальностью, они всегда знают, что сказать и как правильно действовать в сложных ситуациях.

Трофимам легко находить друзей благодаря своей честности, ведь люди могут доверить им самое ценное. Однако некоторые трудности в отношениях таки могут возникать, в частности из-за чрезмерной прямолинейности.