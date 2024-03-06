LifeStyle 24 подготовил список французских имен. Один из предложенных вариантов родители могут выбрать для своего будущего сына.

Тоже полезно 6 прекрасных имен для мальчиков, которые появятся на свет в марте

Подборка благозвучных французских имен для мальчиков

Пьер

Французское имя Пьер образовалось от греческого слова "петрос", которое означает "камень", "скала". В Украине более популярна его другая форма – Петр.

Владельцы этого имени – очень темпераментные и импульсивные, однако могут быть нежными с близкими людьми. Достигать поставленных целей им помогает мужественный и сильный характер.

Франсуа

Имя Франсуа особую популярность приобрело в эпоху Возрождения. Оно состоит из двух слов: "francois" ("французский") и "franc" ("свободный").

Такие мужчины всегда стремятся к независимости, не терпят ограничений, поэтому часто могут нарушать правила. Обычно они лучше всего проявляют себя в творческих профессиях, где достигают хороших результатов.

Какое имя выбрать для сына / Фото Canva

Жерар

Имя Жерар происходит от древнегерманского имени Герард, которое образовалось из двух частей: "ger" ("копьё") и "hard" ("отважный", "сильный", "стойкий").

Парням, которые имеют это имя, не страшны никакие препятствия на пути к достижению желаемых целей. Они найдут выход даже из сверхсложной ситуации, благодаря своему острому уму и реализму.

Себастьян

Имя Себастьян имеет не только французские корни, но и греческие. В частности, оно переводится как "уважать" и происходит от слова "sebasteo".

Мужчины, которым принадлежит это имя, выделяются невероятной мудростью и умом. Они любят учиться, применять приобретенные знания в реальной жизни и пробовать свои силы в различных занятиях.