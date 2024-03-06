LifeStyle 24 підготував список французьких імен. Один із запропонованих варіантів батьки можуть обрати для свого майбутнього сина.

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Добірка милозвучних французьких імен для хлопчиків

П'єр

Французьке ім'я П'єр утворилося від грецького слова "петрос", яке означає "камінь", "скеля". В Україні більш популярна його інша форма – Петро.

Власники цього імені – дуже темпераментні та імпульсивні, однак можуть бути ніжними з близькими людьми. Досягати поставлених цілей їм допомагає мужній та сильний характер.

Франсуа

Ім'я Франсуа особливої популярності набуло в епоху Відродження. Воно складається з двох слів: "francois" ("французький") та "franc" ("вільний").

Такі чоловіки завжди прагнуть незалежності, не терплять обмежень, тому часто можуть порушувати правила. Зазвичай вони найкраще проявляють себе у творчих професіях, де досягають хороших результатів.

Яке ім'я обрати для сина / Фото Canva

Жерар

Ім'я Жерар походить від давньогерманського імені Герард, яке утворилося з двох частин: "ger" ("спис") та "hard" ("відважний", "сильний", "стійкий").

Хлопцям, які мають це ім'я, не страшні жодні перешкоди на шляху до досягнення бажаних цілей. Вони знайдуть вихід навіть з надскладної ситуації, завдяки своєму гострому розумові та реалізму.

Себастьян

Ім'я Себастьян має не лише французьке коріння, але й грецьке. Зокрема, воно перекладається як "поважати" та походить від слова "sebasteo".

Чоловіки, яким належить це ім'я, виділяються неймовірною мудрістю та розумом. Вони люблять вчитися, застосовувати набуті знання у реальному житті та пробувати свої сили у різних заняттях.