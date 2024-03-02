У березні матимемо багато чоловічих іменин, тому вибір великий. LifeStyle 24 підготував список імен, якими можна назвати хлопчика у цьому місяці.

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Імена для хлопчиків, які народяться у березні

Павло – іменини 7 березня

З латинської мови ім'я Павло перекладається як "малий", "скромний". Його оригінальне звучання – Paulus. Такі хлопчики ніколи не відмовляють людям у допомозі, адже є дуже добрими, чуйними та співчутливими. Їм можна довіритися, якщо шукаєте вихід зі складної ситуації.

Арсеній – іменини 2 березня

Ім'я Арсеній має давньогрецьке походження та трактується як "мужній". Воно наділяє своїх власників різноманітними рисами характеру: скромністю, сором'язливістю, рішучістю та надійністю. Арсенії не люблять виділятися серед людей, тому часто приховують свої особливості.

Тимофій – іменини 15 березня

Давньогрецьке ім'я Тимофій означає "той, хто шанує Бога". Цікаво, що в Італії та Іспанії воно має ще й жіночу форму – Timotea. Хлопці, яких називають цим іменем, дуже добре розбираються у людях. Тому вони стараються оточувати себе лише хорошими знайомими та друзями.

Добірка красивих імен для хлопчиків / Фото Canva

Юхим – іменини 11 березня

Ім'я Юхим також прийшло до нас зі Стародавньої Греції та володіє різними значеннями: "прихильний", "благочестивий", "доброзичливий", "священний". Талант, працьовитість та мудрість – це те, що притаманне цим хлопцям. Однак вони часто втрачають свою наполегливість, коли потрібно досягти мети.

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Серафим – іменини 21 березня

Ім'я Серафим має давньоєврейське коріння. Згідно з Біблією, так називався ангел вогню, який спускався до людей та дарував їм світло. Власники цього імені знають, що сказати, тому не бояться висловлювати свою думку. Такі чоловіки – впевнені у собі й завжди прагнуть займати перші місця.

Тихон – іменини 25 березня

Ім'я Тихон – давньогрецького походження та означає "вдалий". Хлопчики, яким його дають батьки, відрізняються доброзичливістю та м'якістю. Однак їх краще не ображати, адже отримаєте по заслугах.