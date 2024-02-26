LifeStyle 24 склав добірку імен на літеру "Д", якими можна назвати сина. Тут зібрані як популярні варіанти, так і ті, які в Україні зустрічаються рідко.

Неймовірна добірка Так називали своїх синів наші пращури: 7 старовинних українських імен для хлопчиків

Список чоловічих імен на літеру "Д", які вам сподобаються

Дарій

Ім'я Дарій утворилося від перського імені Дараяваус, яке складається з двох частин: "дара" ("той, хто володіє") та "вауш" ("добрий", "благий"). Воно також має жіночу форму, яка звучить як Дарія.

Такі чоловіки – дуже емпатичні, тому можуть зрозуміти, в якому стані перебуває близька людина. Крім того, вони вміють по-справжньому кохати. Їхня обраниця ніколи не страждатиме від дефіциту уваги.

Добриня

Ім'я Добриня має слов'янське походження та трактується як "сильний", "добрий", "здоровий". Особливої популярності воно набуло, коли Володимир Великий охрестив Київську Русь.

Чоловікам, які володіють цим іменем, ніколи не бракує енергії та рішучості. Вони впевнені у собі та завжди втілюють ідеї в реальність. Крім того, дуже надійні, тому рідним та друзям не варто переживати.

Яке ім'я обрати для сина / Фото Pexels

Денис

Давньогрецьке ім'я Денис вважається одним із найпопулярніших в Україні. Воно перекладається як "той, що належить Діонісу", адже пов'язане з богом виноробства, виноградарства, натхнення та родючості.

Власники цього імені постійно перебувають у центрі уваги. Вони люблять екстрим, подорожі та цікаві випробування. Можуть бути принциповими, однак інколи порушують суспільні та моральні норми.

Демид

Ім'я Демид утворилося від грецького слова "деомід", яке трактується як "послання Зевса", "рада Бога". В Україні його можна досить рідко почути.

Батьки, які виберуть для сина ім'я Демид, будуть постійно ним пишатися. Адже такі хлопці мають спокійний характер, тому не шкодять ні у дитинстві, ні у дорослому житті. Крім того, вони є дуже здібними.

Дем'ян

Ім'я Дем'ян прийшло до нас зі Стародавньої Греції. За однією версією, воно означає "слухняний", "покірний", а за іншою – "освячений Дамією". Остання, зокрема, вважається богинею родючості.

Чоловіки, які мають це ім'я, хороші друзі. Вони ніколи не підведуть та завжди прибіжать на допомогу. Адже є дуже відповідальними. Однак близьким потрібно хвалити та любити Дем'янів.