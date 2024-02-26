LifeStyle 24 составил подборку имен на букву "Д", которыми можно назвать сына. Здесь собраны как популярные варианты, так и те, которые в Украине встречаются редко.

Невероятная подборка Так называли своих сыновей наши предки: 7 старинных украинских имен для мальчиков

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Дарий

Имя Дарий образовалось от персидского имени Дараяваус, которое состоит из двух частей: "дара" ("тот, кто владеет") и "вауш" ("добрый", "благой"). Оно также имеет женскую форму, которая звучит как Дария.

Такие мужчины – очень эмпатичны, поэтому могут понять, в каком состоянии находится близкий человек. Кроме того, они умеют по-настоящему любить. Их избранница никогда не будет страдать от дефицита внимания.

Добрыня

Имя Добрыня имеет славянское происхождение и трактуется как "сильный", "добрый", "здоровый". Особую популярность оно приобрело, когда Владимир Великий крестил Киевскую Русь.

Мужчинам, которые обладают этим именем, никогда не хватает энергии и решительности. Они уверены в себе и всегда воплощают идеи в реальность. Кроме того, очень надежные, поэтому родным и друзьям не стоит переживать.

Какое имя выбрать для сына / Фото Pexels

Денис

Древнегреческое имя Денис считается одним из самых популярных в Украине. Оно переводится как "тот, что принадлежит Дионису", ведь связано с богом виноделия, виноградарства, вдохновения и плодородия.

Владельцы этого имени постоянно находятся в центре внимания. Они любят экстрим, путешествия и интересные испытания. Могут быть принципиальными, однако иногда нарушают общественные и моральные нормы.

Демид

Имя Демид образовалось от греческого слова "деомид", которое трактуется как "послание Зевса", "совет Бога". В Украине его можно довольно редко услышать.

Родители, которые выберут для сына имя Демид, будут постоянно им гордиться. Ведь такие парни имеют спокойный характер, поэтому не вредят ни в детстве, ни во взрослой жизни. Кроме того, они являются очень способными.

Демьян

Имя Демьян пришло к нам из Древней Греции. По одной версии, оно означает "послушный", "покорный", а по другой – "освященный Дамией". Последняя, в частности, считается богиней плодородия.

Мужчины, которые имеют это имя, хорошие друзья. Они никогда не подведут и всегда прибегут на помощь. Ведь очень ответственные. Однако близким нужно хвалить и любить Демьянов.