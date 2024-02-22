Сегодня LifeStyle 24 предлагает ознакомиться с подборкой старинных украинских имен для мальчиков. Находите лучший вариант для своего будущего сына.

Очень красивые 7 европейских имен для мальчиков: подборка необычных вариантов

Список старинных украинских имен для мальчиков

Имя Влас имеет римское происхождение. С латинского языка оно переводится как "шепелявый", а со славянского – "волос". Улас и Власий – одни из форм этого имени.

Имя Харитон появилось в Древней Греции и часто встречается в мифологии этой страны. Оно означает "любимый", "достойный любви", "милосердный", "доброжелательный".

Имя Мусий образовалось от древнееврейского – Моисей, которое трактуется как "плывущий, ", "вынутый из воды". Также считается, что оно может происходить от египетского слова "moseh", которое переводится как "ребенок", "сын".

Украинские имена для мальчиков / Фото Unsplash

Имя Капитон связывают с латинским словом "caput", которое означает "голова". Существуют еще такие варианты перевода: "тот, кто имеет большую голову", "головастый".

Имя Емельян имеет древнегреческое происхождение и трактуется как "приятный в слове", "льстивый". Такие мальчики всегда придерживаются плана и никогда не спешат.

Имя Севастьян имеет две версии своего происхождения. Одна утверждает, что оно – древнегреческое и означает "священный", "высокочтимый". Согласно другой теории, образовалось от латинского слова "sebastianus" ("родом из Севастии").

Согласно одной версии, имя Марко означает "мартовский", "Ильев", "принадлежащий богу Илье". Также существует мнение, что оно трактуется как "чувствую себя дряблым, "слабым".