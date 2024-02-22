Сьогодні LifeStyle 24 пропонує ознайомитися з добіркою старовинних українських імен для хлопчиків. Знаходьте найкращий варіант для свого майбутнього сина.

Дуже красиві 7 європейських імен для хлопчиків: добірка незвичайних варіантів

Список старовинних українських імен для хлопчиків

Ім'я Влас має римське походження. З латинської мови воно перекладається як "шепелявий", а зі слов'янської – "волос". Улас та Власій – одні з форм цього імені.

Ім'я Харитон з'явилося у Стародавній Греції та часто зустрічається у міфології цієї країни. Воно означає "любий", "гідний любові", "милосердний", "доброзичливий".

Ім'я Мусій утворилося від давньоєврейського – Мойсей, яке трактується як "той, що пливе", "вийнятий з води". Також вважається, що воно може походити від єгипетського слова "moseh", яке перекладається як "дитина", "син".

Українські імена для хлопчиків / Фото Unsplash

Ім'я Капітон пов'язують з латинським словом "caput", яке означає "голова". Існують ще такі варіанти перекладу: "той, хто має велику голову", "головатий".

Ім'я Омелян має давньогрецьке походження та трактується як "приємний у слові", "улесливий". Такі хлопчики завжди дотримуються плану та ніколи не поспішають.

Ім'я Севастіян має дві версії свого походження. Одна стверджує, що воно – давньогрецьке та означає "священний", "високошанований". Згідно з іншою теорією, утворилося від латинського слова "sebastianus" ("родом із Севастії").

Згідно з однією версією, ім'я Марко означає "березневий", "Іллів", "приналежний богу Іллі". Також існує думка, що воно трактується як "почуваюся в'ялим, "слабую".