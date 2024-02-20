Добірку красивих європейських імен для хлопчиків підготував LifeStyle 24. Всі вони наділятимуть ваших синів певною особливістю, адже інколи можуть вражати своїм звучанням.

До речі Так називають переможців: 7 чоловічих імен, які приносять своїм власникам успіх

Добірка європейських чоловічих імен

Ім'я Майкл – одне з найпопулярніших у Європі. Для України більш традиційним варіантом є Михайло, а для єврейського народу – Міхаель, яке трактується як "богоподібний".

Ім'я Ренат утворилося від латинського слова "renatus", яке означає "відроджений", "заново народжений". В європейських країнах часто можна почути й такі форми як Рене або Ренатус.

З давньогерманської мови ім'я Герман перекладається як "воїн". Також існує версія, що воно походить від латинського імені Germanus, яке трактується як "рідний", "близький", "справжній", "істинний".

Як назвати сина / Фото Unsplash

Ім'я Ельдар прийшло до нас зі Стародавньої Греції та перекладається як "сонячний дар". У скандинавських країнах вважається, що воно складається з двох слів: "вогонь" та "воїн".

Ім'я Ділан є одним із найдавніших. З казахської мови воно трактується як "стати сильнішим", а з англійської – "Бог морів, син води".

Ім'я Олівер має німецьке та латинське коріння. Тому його трактують по-різному: "вірний", "добрий", "плем'я ельфів", "захисник", "оливковий" або "оливкове дерево".

Ім'я Натан має давньоєврейське походження та означає "подарований їм Господом", "даний їм Господом". Крім того, воно має декілька форм: Натаниїл, Нафаня або Натанаель.