Один із варіантів – заглянути у календар іменин та назвати дитину на честь святого. Деякими іменами для квітневих хлопчиків поділився LifeStyle 24.

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Перелік квітневих імен для хлопчиків

Вадим – іменини 9 квітня

Ім'я Вадим має слов'янське походження, тому є досить поширеним на території України. Воно означає "має привабливість", "той, що приваблює".

У Вадимів емоційний характер: можуть як швидко спалахувати, так і заспокоюватися. Їм не складно зосередитися на одному занятті, адже володіють терпінням, витримкою та рівновагою.

Кузьма – іменини 18 квітня

Ім'я Кузьма виникло у Стародавній Греції. Зокрема, утворилося від імені Космас, яке трактується як "коваль".

У дитинстві таким хлопчикам важко всидіти на місці, завжди потрапляють у різноманітні халепи та зовсім не слухають батьків. Однак у дорослому віці все кардинально змінюється. Вони стають доволі спокійними.

Добірка імен для хлопчиків / Фото Canva

Кіндрат – іменини 15 квітня

З латинської мови ім'я Кіндрат перекладається як "широкоплечий", а з грецької – "воїн зі списом". У нашій країні його можна не так часто почути.

Кіндратам буває складно знайти собі друзів, адже важливо, щоб людина була чесною та вірною. Свій вимогливий характер вони проявляють і у романтичних стосунках, через що виникають певні непорозуміння.

Афанасій – іменини 23 квітня

Ім'я Афанасій також прийшло до нас зі Стародавньої Греції. Воно було дуже популярне у Візантії та тлумачиться як "безсмертний".

Власники цього імені мають багату уяву, у стосунках з людьми намагаються проявляти свою допитливість, доброту та м'якість. У них спокійний характер, однак вміють відстояти себе у ситуаціях, які цього потребують.

Імена для дівчаток, які народяться весною

Варіантів весняних імен для дівчаток також є доволі багато. Вони гарно асоціюються з цією порою року, коли все навколо цвіте та відроджується. До речі, деякі імена – досить рідкісні та незвичайні для України.