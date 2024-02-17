LifeStyle 24 підготував добірку жіночих імен-оберегів. Цікаво, що вони є одними з найпопулярніших в Україні. Можливо, саме через своє походження.

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Добірка жіночих імен-оберегів

Ім'я Мирослава має слов'янське походження та складається з двох слів: "світ" і "слава". Тому воно означає "та, що прославляє світ", "прославлена світом".

Ім'я Маргарита утворилося від грецького слова "маргаритос", яке перекладається як "перли" або "перлина".

Ім'я Божена має старослов'янське коріння та трактується як "благословенна", "Богом зазначена", "обдарована Богом", "Божа".

Ім'я Богдана популярне не лише в Україні, але й в інших слов'янських країнах. Воно означає "Богом дана", адже має два корені: "бог" і "дан".

Ім'я Віра прийшло до нас зі Стародавньої Греції та трактується так само як вимовляється. Цікаво, що у цій країні воно звучить по-іншому – Пістіс.

Як назвати дівчинку / Фото Canva

Ім'я Анастасія – давньогрецького походження та перекладається як "повернення до життя", "відроджена", "воскресла", безсмертна". Воно набуло популярності у всій Європі.

Ім'я Олександра утворилося від чоловічого грецького імені Олександр. Тому означає "захисниця", "відважна", "надія".

Ім'я Марина походить від латинського слова "марінус", яке перекладається як "морська". Також його часто пов'язують з римською богинею Венерою.

Ім'я Іванна має давньоєврейське коріння та означає "Бог милостивий", "дарована Богом", "божественна", "та, що отримала милість Бога". Відомо, що воно утворилося від імені Іоанн.

Ім'я Христина походить від латинського імені Christianus, яке трактується як "присвячена Христу", "християнка".