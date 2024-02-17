LifeStyle 24 подготовил подборку женских имен-оберегов. Интересно, что они являются одними из самых популярных в Украине. Возможно, именно из-за своего происхождения.

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Подборка женских имен-оберегов

Имя Мирослава имеет славянское происхождение и состоит из двух слов: "мир" и "слава". Поэтому оно означает "та, что прославляет мир", "прославленная миром".

Имя Маргарита образовалось от греческого слова "маргаритос", которое переводится как "жемчуг" или "жемчужина".

Имя Божена имеет старославянские корни и трактуется как "благословенная", "Богом отмеченная", "одаренная Богом", "Божья".

Имя Богдана популярное не только в Украине, но и в других славянских странах. Оно означает "Богом данная", ведь имеет два корня: "бог" и "дан".

Имя Вера пришло к нам из Древней Греции и трактуется так же как произносится. Интересно, что в этой стране оно звучит по-другому – Пистис.

Как назвать девочку / Фото Canva

Имя Анастасия – древнегреческого происхождения и переводится как "возвращение к жизни", "возрожденная", "воскресшая", "бессмертная". Оно приобрело популярность во всей Европе.

Имя Александра образовалось от мужского греческого имени Александр. Поэтому означает "защитница", "отважная", "надежда".

Имя Марина происходит от латинского слова "маринус", которое переводится как "морская". Также его часто связывают с римской богиней Венерой.

Имя Иванна имеет древнееврейские корни и означает "Бог милостивый", "дарованная Богом", "божественная", "получившая милость Бога". Известно, что оно образовалось от имени Иоанн.

Имя Кристина происходит от латинского имени Christianus, которое трактуется как "посвященная Христу", "христианка".