Сьогодні LifeStyle 24 поділиться з вами добіркою поширених імен, які підійдуть кожній дівчинці. Зверніть на неї увагу, майбутні батьки донечки.

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Перелік імен, які підходять усім дівчаткам

Вероніка

Вважається, що ім'я Вероніка утворилося від імені Ференіка. Раніше так називалася дружина чоловіка, який був з династії Птолемеїв та правив Єгиптом. Воно трактується як "та, що приносить перемогу".

Зазвичай Вероніка не довіряє людям, їй складно повністю відкритися навіть перед близькими. Має наполегливий характер та власну думку.

Анастасія

Ім'я Анастасія – одне з найпопулярніших в Україні. З давньогрецької мови воно перекладається як "воскресла", "повернення до життя", "безсмертна", "воскресіння" або "відроджена". Має ще чоловічий варіант – Анастасій.

Анастасія любить допомагати людям та піклуватися про них. Вона виступає за справедливість та не любить, коли роблять щось нечесно.

Імена для дівчаток / Фото Canva

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Вікторія

Ім'я Вікторія – неймовірно красиве та також поширене серед українців. Раніше воно належало римській богині перемоги, тому означає "перемога". Окрім України, зустрічається у Канаді, США та Австралії.

Вікторія знає, чого хоче, та впевнено йде до поставленої мети. Вона виховує у собі дисципліну, яка допомагає досягати значних результатів у кар'єрі.

Руслана

Ім'я Руслана походить від популярного імені Руслан, яке має тюркське коріння та перекладається як "лев". Тобто жіноча форма – "левиця".

Руслана – горда та вперта дівчина. З самого дитинства вона володіє шаленою енергією, яка згодом допомагає підкорювати гори та добиватися успіхів.

Катерина

Ім'я Катерина прийшло до нас зі Стародавньої Греції та трактується як "чиста" або "непорочна". Воно вважається одним із найдавніших.

Катерина все сприймає занадто близько до серця, тому часто може переживати. Не любить сваритися та важко реагує, коли її критикують.