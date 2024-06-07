Сегодня LifeStyle 24 поделится с вами подборкой распространенных имен, которые подойдут каждой девочке. Обратите на нее внимание, будущие родители дочери.

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Перечень имен, которые подходят всем девочкам

Вероника

Считается, что имя Вероника образовалось от имени Ференика. Раньше так называлась жена мужа, который был из династии Птолемеев и правил Египтом. Оно трактуется как "та, что приносит победу".

Обычно Вероника не доверяет людям, ей сложно полностью открыться даже перед близкими. Имеет настойчивый характер и собственное мнение.

Анастасия

Имя Анастасия – одно из самых популярных в Украине. С древнегреческого языка оно переводится как "воскресла", "возвращение к жизни", "бессмертная", "воскрешение" или "возрожденная". Имеет еще мужской вариант – Анастасий.

Анастасия любит помогать людям и заботиться о них. Она выступает за справедливость и не любит, когда делают что-то нечестно.

Имена для девочек / Фото Canva

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Виктория

Имя Виктория – невероятно красивое и также распространено среди украинцев. Ранее оно принадлежало римской богине победы, поэтому означает "победа". Кроме Украины, встречается в Канаде, США и Австралии.

Виктория знает, чего хочет, и уверенно идет к поставленной цели. Она воспитывает в себе дисциплину, которая помогает достигать значительных результатов в карьере.

Руслана

Имя Руслана происходит от популярного имени Руслан, которое имеет тюркские корни и переводится как "лев". То есть женская форма – "львица".

Руслана – гордая и упрямая девушка. С самого детства она обладает бешеной энергией, которая впоследствии помогает покорять горы и добиваться успехов.

Екатерина

Имя Екатерина пришло к нам из Древней Греции и трактуется как "чистая" или "непорочная". Оно считается одним из древнейших.

Екатерина все воспринимает слишком близко к сердцу, поэтому часто может переживать. Не любит ссориться и тяжело реагирует, когда ее критикуют.