Древние имена бывают настолько красивыми, что вызывают восхищение у людей. Несколько из них собрал LifeStyle 24. Одним из вариантов можете назвать дочь.

Кстати Женщины с этими именами любят только раз: узнайте, кто в списке

Перечень древних женских имен: замечательные варианты для девочек

Агафья

Имя Агафья имеет древнегреческое происхождение и переводится как "хорошая" или "добрая". Существует еще одна достаточно популярная форма – Агата.

Агафия имеет спокойный характер, который помогает достигать успеха. Ведь она может сконцентрироваться на одной задаче и выполнить ее идеально.

Рута

Древнееврейское имя Рута трактуется как "рыжеватая" или "подруга". Известно, что такое название имеет популярное растение, которое обладает лекарственными свойствами.

Рута притягивает к себе людей, ведь излучает мощную энергетику. Обычно она легко находит общий язык с другими и очень общительная.

Подборка древних женских имен / Фото Canva

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Лада

Имя Лада имеет славянские корни и ассоциируется с богиней любви и брака. Было распространено еще в Киевской Руси и означает "милая", "хорошая".

Ладе довольно просто достигать поставленной цели, благодаря своему настойчивому характеру. Кроме того, она много интересуется всем, что происходит вокруг.

Одарка

Славянское имя Одарка трактуется как "подарить" или "одарить". Оно имеет древнее происхождение, однако до сих пор встречается в Украине.

Одарка обладает довольно импульсивным характером, поэтому иногда может ссориться с родными и друзьями. Однако она быстро идет на примирение.

Прасковия

Имя Парасковия образовалось от древнегреческого имени Параскева. Имеет два варианта перевода: "ожидание" и "приготовление".

Прасковья обожает общаться и знакомиться с людьми. Она не любит проводить время наедине, поэтому предпочитает шумные компании.