Сохраняют верность любимому Марии, Жанны, Евгении, Анны и Светланы. Подробнее о значении и происхождении этих имен расскажет LifeStyle 24.

Красота Обладательницам этих имен по-настоящему везет в любви: какие в списке

Женщины, которым принадлежат эти имена, любят только раз

Мария

С древнееврейского языка имя Мария переводится как "вожделенная" или "любимая". Ему также дают значение "печальная" и "отвергнутая".

В жизни Марии семья занимает самое первое место. Они отдают всю свою любовь и заботу детям и мужу. Кроме того, остаются верными в отношениях.

Жанна

Считается, что имя Жанна имеет древнееврейские и французские корни. Трактуется как "благодать", "милость Божья" или "душа".

Жанна довольно поздно выходит замуж, ведь хочет, чтобы это было раз и на всю жизнь. В отношениях она невероятно искренняя, добрая и открытая.

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Евгения

Имя Евгения пришло к нам из Древней Греции и означает "благородная", "потомок благородного рода", "высокоблагородная".

Евгения умеет любить до безумия. Она может долго выбирать себе партнера, ведь довольно требовательной и не хочет несерьезных отношений.

Анна

Имя Анна также древнегреческое, однако имеет еще и древнееврейское происхождение. Переводится как "благосклонность" или "добрая воля".

Анна – невероятно заботливая, поэтому ее мужчине по-настоящему повезет. Женщине важно, чтобы любимый был спокойный, ответственный и самостоятельный.

Светлана

Славянское имя Светлана образовалось из двух слов: "свет" и "лан". Его трактуют по-разному: "Свет Земли", "светлая", "светловолосая".

Светлана хочет, чтобы мужчина ее добивался. Такая женщина почти никогда не проявляет инициативу, однако в супружеской жизни все меняется.