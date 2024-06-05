Давні імена бувають настільки гарними, що викликають захоплення у людей. Декілька з них зібрав LifeStyle 24. Одним з варіантів можете назвати доньку.

До речі Жінки з цими іменами кохають лише раз: дізнайтеся, хто у списку

Перелік давніх жіночих імен: чудові варіанти для дівчаток

Агафія

Ім'я Агафія має давньогрецьке походження та перекладається як "хороша" або "добра". Існує ще одна досить популярна форма – Агата.

Агафія має спокійний характер, який допомагає досягати успіху. Адже вона може сконцентруватися на одному завданні та виконати його ідеально.

Рута

Давньоєврейське ім'я Рута трактується як "рудувата" або "подруга". Відомо, що таку назву має популярна рослина, яка володіє лікарськими властивостями.

Рута притягує до себе людей, адже випромінює потужну енергетику. Зазвичай вона легко знаходить спільну мову з іншими та є дуже товариською.

Добірка давніх жіночих імен / Фото Canva

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Лада

Ім'я Лада має слов'янське коріння та асоціюється з богинею кохання та шлюбу. Було поширене ще у Київській Русі та означає "мила", "хороша".

Ладі доволі просто досягати поставленої мети, завдяки своєму наполегливому характерові. Крім того, вона багато цікавиться всім, що відбувається навколо.

Одарка

Слов'янське ім'я Одарка трактується як "подарувати" або "одарити". Воно має давнє походження, однак досі зустрічається в Україні.

Одарка володіє доволі імпульсивним характером, тому інколи може сваритися з рідними та друзями. Однак вона швидко йде на примирення.

Парасковія

Ім'я Парасковія утворилося від давньогрецького імені Параскева. Має два варіанти перекладу: "очікування" та "приготування".

Парасковія обожнює спілкуватися та знайомитися з людьми. Вона не любить проводити час наодинці, тому віддає перевагу гучним компаніям.