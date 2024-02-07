Крім того, неправильний аромат часто викликає проблеми зі здоров'ям, наприклад, алергію. Як дізнатися, що парфум вам не личить, розповість 24 Канал.

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Відчуваєте запах парфумів

Коли обираєте парфум, то варто походити з ним деякий час, перш ніж купувати. Адже якщо протягом дня ви відчуватимете запах, то помилилися з ароматом. Він стає занадто нав'язливим та різким. Нормально відчувати на собі парфуми до 30 хвилин.

Починаєте чхати

Навіть маленька крапля парфуму на тілі може викликати чхання, якщо аромат не підходить. Так проявляється алергічна реакція на якийсь компонент. Тому не варто одразу купувати великий флакон, скористайтеся тестером.

Як правильно обрати парфум / Фото Canva

Болить голова

Головний біль – це також ознака того, що парфум краще замінити. Ви можете відчувати безпричинну втому протягом дня, яка нерідко супроводжується нудотою. У такому випадку від аромату варто одразу відмовитися.

Аромат набридає за декілька годин

Якщо до вечора парфум починає дратувати, значить він вам не личить. Хоча зранку запах міг здаватися просто неймовірним. Аромат, який ви наносите на тіло, має забезпечувати відчуття комфортну протягом всього дня.

На тестері й на тілі відчуваються різні запахи

Зазвичай люди тестують парфуми у магазинах на спеціальній паперовій смужці. Насправді така практика є не зовсім правильною. Адже справжній аромат можна відчути лише на тілі. Тому парфум варто одразу бризкати, наприклад, на руку.