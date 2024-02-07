Кроме того, неправильный аромат часто вызывает проблемы со здоровьем, например, аллергию. Как узнать, что парфюм вам не подходит, расскажет 24 Канал.

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Чувствуете запах духов

Когда выбираете парфюм, то стоит походить с ним некоторое время, прежде чем покупать. Ведь если в течение дня вы будете чувствовать запах, то ошиблись с ароматом. Он становится слишком навязчивым и резким. Нормально чувствовать на себе духи до 30 минут.

Начинаете чихать

Даже маленькая капля парфюма на теле может вызвать чихание, если аромат не подходит. Так проявляется аллергическая реакция на какой-то компонент. Поэтому не стоит сразу покупать большой флакон, воспользуйтесь тестером.

Как правильно выбрать парфюм / Фото Canva

Болит голова

Головная боль – это также признак того, что парфюм лучше заменить. Вы можете чувствовать беспричинную усталость в течение дня, которая нередко сопровождается тошнотой. В таком случае от аромата стоит сразу отказаться.

Аромат надоедает за несколько часов

Если к вечеру парфюм начинает раздражать, значит он вам не подходит. Хотя утром запах мог казаться просто невероятным. Аромат, который вы наносите на тело, должен обеспечивать ощущение комфортную в течение всего дня.

На тестере и на теле ощущаются разные запахи

Обычно люди тестируют духи в магазинах на специальной бумажной полоске. На самом деле такая практика является не совсем правильной. Ведь настоящий аромат можно почувствовать только на теле. Поэтому парфюм стоит сразу брызгать, например, на руку.