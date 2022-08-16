Останній тренд літа – глазурований манікюр: що відомо про стиль та як зробити такий манікюр

16 серпня 2022 , 12:00
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Джерело:

Vogue

У соцмережі стрімко увірвався нейл-тренд, який називається глазурований манікюр. Як і назву, так і блискучий успіх цього манікюру подарувала обраниця співака Джастіна Бібера – Гейлі.

Гейлі Бібер має свій власний бренд доглядової косметики Rhode, яку постійно рекламує, натякаючи, що блиск та сяйво шкіри – це заслуга її засобів. Те саме вона транслює і під час анпакінгу своїх продуктів – її довгі та глазуровані нігті тільки підкреслюють сяйво та мерехтливість, якої можна досягти. 

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Зірка також носить глазурований манікюр та демонструє – сяяти можна до кінчиків пальців. 

Неймовірний манікюр увійшов у тренди – лише в тіктоці станом на серпень за тегом #glazeddonutnails можна знайти понад 50 мільйонів публікацій. 

Глазурований манікюр / Фото з інстаграму @elliedunnecollective

Як створити такі нігті 

В інстаграмі Rhode опублікували покрокову інструкцію, як створити глазурований манікюр. На б'юті-сторінці поділилися, як саме досягти такого блиску та глянцевості: 

  • Треба підготувати нігті та кутикули до покриття гель-лаком. 
  • Нанести покриття-базу та посушити 1 хвилину під ультрафіолетовою лампою. 
  • Обрати колір та поєднати його з прозорим відтінком, щоб утворився ефект кришталевості та тендітності. 
  • Нанести покриття та посушити 1 хвилину;
  • Після цього втерти хромовану пудру у нігті та прибрати залишки.
  • Виконати прозоре покриття та дати просохнути ще хвилину. 

 

Автор: Ярослава Прадід