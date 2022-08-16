Хейли Бибер имеет свой собственный бренд косметики Rhode, которую постоянно рекламирует, намекая, что блеск и сияние кожи – это заслуга ее средств. То же самое она транслирует и во время анпакинга своих продуктов – ее длинные и глазированные ногти только подчеркивают сияние и мерцание, которого можно достичь.

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Звезда также носит глазированный маникюр и демонстрирует – сиять можно до кончиков пальцев.

Невероятный маникюр вошел в тренды – только в тиктоке по состоянию на август по тегу #glazeddonutnails можно найти более 50 миллионов публикаций.

Глазированный маникюр / Фото с инстаграма @elliedunnecollective

Как создать такие ногти

В инстаграме Rhode опубликовали пошаговую инструкцию, как создать глазированный маникюр. На бьюти-странице поделились, как именно добиться такого блеска и глянцевости: