Хейли Бибер имеет свой собственный бренд косметики Rhode, которую постоянно рекламирует, намекая, что блеск и сияние кожи – это заслуга ее средств. То же самое она транслирует и во время анпакинга своих продуктов – ее длинные и глазированные ногти только подчеркивают сияние и мерцание, которого можно достичь.
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Звезда также носит глазированный маникюр и демонстрирует – сиять можно до кончиков пальцев.
Невероятный маникюр вошел в тренды – только в тиктоке по состоянию на август по тегу #glazeddonutnails можно найти более 50 миллионов публикаций.
Глазированный маникюр / Фото с инстаграма @elliedunnecollective
Как создать такие ногти
В инстаграме Rhode опубликовали пошаговую инструкцию, как создать глазированный маникюр. На бьюти-странице поделились, как именно добиться такого блеска и глянцевости:
- Надо подготовить ногти и кутикулы к покрытию гель-лаком.
- Нанести покрытие-базу и засушить 1 минуту под ультрафиолетовой лампой.
- Выбрать цвет и соединить его с прозрачным оттенком, чтобы образовался эффект кристальности и утончённости.
- Нанести покрытие и засушить 1 минуту;
- После этого втереть хромированную пудру в ногти и убрать остатки.
- Выполнить прозрачное покрытие и дать просохнуть еще минуту.