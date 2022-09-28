24 канал объяснит, что такое монохромный макияж и покажет, как его можно использовать.

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Что такое монохромный макияж

Монохромным или однотонным макияжем называют эстетику мейкапа, в которой все цвета выполнены в одном тоне, что делает макияж более целостным и полноценным.

Тренд предусматривает смешение схожих тонов, таких как терракотовый, шоколадный, темно-розовый, персиковый или темно-коричневый на глазах, губах и щеках, чтобы создать однородность и соотношение образа.

Как сделать монохромный макияж

В осеннюю идиллию прекрасно впишутся такие оттенки на лице, как поджаренный миндаль, коричневый и бронзовый, однако также остается спрос на розовые, персиковые и абрикосовые оттенки, напоминающие о лете.

Нет правил по монохромному макияжу, и вам не обязательно использовать тот же продукт, но в общем вы должны соблюдать все в одинаковых тонах – только тогда монохромный макияж будет удачным.

Примеры монохромного макияжа

Монохромный макияж / Фото с инстаграма @nikki_makeup

Монохромный макияж / Фото с инстаграма @nikki_makeup

Монохромный макияж / Фото с инстаграма @nikki_makeup