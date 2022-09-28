24 канал пояснить, що таке монохромний макіяж та покаже, як його можна використовувати.

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Що таке монохромний макіяж

Монохромним або однотонним макіяжем називають естетику мейкапу, в якій усі кольори виконані в одному тоні, що робить макіяж більш цілісним та повноцінним.

Тренд передбачає змішування схожих тонів, таких як теракотовий, шоколадний, темно-рожевий, персиковий або темно-коричневий на очах, губах і щоках, щоб створити однорідність та співвідносність образу.

Як зробити монохромний макіяж

В осінню ідилію чудово впишуться такі відтінки на лиці, як підсмажений мигдаль, брунатний та бронзовий, проте також залишається попит на рожеві, персикові та абрикосові відтінки, які нагадують про літо.

Немає правил щодо монохромного макіяжу, і вам не обов’язково використовувати той самий продукт, але загалом ви маєте зберігати все в однакових тонах – тільки тоді монохромний макіяж буде вдалим.

Приклади монохромного макіяжу

Монохромний макіяж / Фото з інстаграму @nikki_makeup

Монохромний макіяж / Фото з інстаграму @nikki_makeup

Монохромний макіяж / Фото з інстаграму @nikki_makeup