Гейлі Бібер має свій власний бренд доглядової косметики Rhode, яку постійно рекламує, натякаючи, що блиск та сяйво шкіри – це заслуга її засобів. Те саме вона транслює і під час анпакінгу своїх продуктів – її довгі та глазуровані нігті тільки підкреслюють сяйво та мерехтливість, якої можна досягти.
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Зірка також носить глазурований манікюр та демонструє – сяяти можна до кінчиків пальців.
Неймовірний манікюр увійшов у тренди – лише в тіктоці станом на серпень за тегом #glazeddonutnails можна знайти понад 50 мільйонів публікацій.
Глазурований манікюр / Фото з інстаграму @elliedunnecollective
Як створити такі нігті
В інстаграмі Rhode опублікували покрокову інструкцію, як створити глазурований манікюр. На б'юті-сторінці поділилися, як саме досягти такого блиску та глянцевості:
- Треба підготувати нігті та кутикули до покриття гель-лаком.
- Нанести покриття-базу та посушити 1 хвилину під ультрафіолетовою лампою.
- Обрати колір та поєднати його з прозорим відтінком, щоб утворився ефект кришталевості та тендітності.
- Нанести покриття та посушити 1 хвилину;
- Після цього втерти хромовану пудру у нігті та прибрати залишки.
- Виконати прозоре покриття та дати просохнути ще хвилину.