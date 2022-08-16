Гейлі Бібер має свій власний бренд доглядової косметики Rhode, яку постійно рекламує, натякаючи, що блиск та сяйво шкіри – це заслуга її засобів. Те саме вона транслює і під час анпакінгу своїх продуктів – її довгі та глазуровані нігті тільки підкреслюють сяйво та мерехтливість, якої можна досягти.

Читайте також Монохромний макіяж: тренд осені, який підійде будь-кому

Зірка також носить глазурований манікюр та демонструє – сяяти можна до кінчиків пальців.

Неймовірний манікюр увійшов у тренди – лише в тіктоці станом на серпень за тегом #glazeddonutnails можна знайти понад 50 мільйонів публікацій.

Глазурований манікюр / Фото з інстаграму @elliedunnecollective

Як створити такі нігті

В інстаграмі Rhode опублікували покрокову інструкцію, як створити глазурований манікюр. На б'юті-сторінці поділилися, як саме досягти такого блиску та глянцевості: