Гейлі Бібер має свій власний бренд доглядової косметики Rhode, яку постійно рекламує, натякаючи, що блиск та сяйво шкіри – це заслуга її засобів. Те саме вона транслює і під час анпакінгу своїх продуктів – її довгі та глазуровані нігті тільки підкреслюють сяйво та мерехтливість, якої можна досягти.

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Зірка також носить глазурований манікюр та демонструє – сяяти можна до кінчиків пальців.

Неймовірний манікюр увійшов у тренди – лише в тіктоці станом на серпень за тегом #glazeddonutnails можна знайти понад 50 мільйонів публікацій.

Глазурований манікюр

Глазурований манікюр / Фото з інстаграму @elliedunnecollective

Як створити такі нігті

В інстаграмі Rhode опублікували покрокову інструкцію, як створити глазурований манікюр. На б'юті-сторінці поділилися, як саме досягти такого блиску та глянцевості:

  • Треба підготувати нігті та кутикули до покриття гель-лаком.
  • Нанести покриття-базу та посушити 1 хвилину під ультрафіолетовою лампою.
  • Обрати колір та поєднати його з прозорим відтінком, щоб утворився ефект кришталевості та тендітності.
  • Нанести покриття та посушити 1 хвилину;
  • Після цього втерти хромовану пудру у нігті та прибрати залишки.
  • Виконати прозоре покриття та дати просохнути ще хвилину.