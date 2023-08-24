Макіяж, який триматиметься увесь день у спекотну погоду – справжній виклик. Візажистка Оля Остапчук дала кілька порад і трюків, що допоможуть впоратися з цим непростим завданням.

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Легкі формули

Зверніть свою увагу на легкі та зволожувальні засоби як заміну інтенсивним та щільним продуктам. Наприклад, можна обрати SPF-крем у вигляді молочка, лосьйону.

Пудра як база під макіяж

Лайфхак від візажиста: після SPF-крему нанесіть на обличчя тонкий шар компактної або розсипчастої пудри. Вона вбиратиме зайву вологу та слугуватиме базою під макіяж. Так косметика протримається довше.

Тональні для жирної шкіри

Для літніх спекотних днів використовуйте тональні основи для жирної або нормальної шкіри. Вони теж абсорбують вологу. Однак не користуйтесь ними, якщо у вас дуже суха шкіра.

Замість кремових текстур – сухі

Кремові текстури мають більш природний вигляд на обличчі, однак сухі протримаються у спеку довше і краще. Це стосується рум'ян і бронзерів.



Літній макіяж / Фото з інстаграму Селени Гомес

Фіксація макіяжу

Обов'язково закріпіть макіяж улюбленою розсипчастою пудрою. Можна вдатися до техніки бейкінгу.

Матувальні серветки

Перед макіяжем скористуйтеся матувальними серветками – вони вберуть вологу та себум. Ними зручно користуватися упродовж дня.

Термальна вода замість фіксатора

Серед способів зафіксувати фінальний макіяж – спеціальні спреї-фіксатори. Та замість них можна використати термальну воду. Вона закріпить сухі продукти й додасть природного сяйва.