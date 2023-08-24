Макияж, который будет держаться весь день в жаркую погоду, – настоящий вызов. Визажистка Оля Остапчук дала несколько советов и трюков, которые помогут справиться с этой непростой задачей.

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Легкие формулы

Обратите внимание на легкие и увлажняющие средства как замену интенсивным и плотным продуктам. К примеру, можно выбрать SPF-крем в виде молочка, лосьона.

Пудра как база под макияж

Лайфхак от визажиста: после SPF-крема нанесите на лицо тонкий слой компактной или рассыпчатой пудры. Она будет впитывать лишнюю влагу и служит базой под макияж. Так косметика продержится подольше.

Тональные для жирной кожи

Для летних жарких дней используйте тональные основания для жирной или нормальной кожи. Они тоже абсорбируют влагу. Однако не пользуйтесь ими, если у вас слишком сухая кожа.

Вместо кремовых текстур – сухие

Кремовые текстуры более естественны на лице, однако сухие продержатся в жару дольше и лучше. Это касается румян и бронзеров.



Летний макияж / Фото с инстаграма Селены Гомес

Фиксация макияжа

Обязательно закрепите макияж любимой рассыпчатой пудрой. Можно прибегнуть к технике бейкинга.

Матировочные салфетки

Перед макияжем воспользуйтесь матировочными салфетками – они впитают влагу и себум. Ими удобно пользоваться в течение дня.

Термальная вода вместо фиксатора

Среди способов зафиксировать финальный макияж – специальные спреи-фиксаторы. Но вместо них можно использовать термальную воду. Она закрепит сухие продукты и придаст природного сеяния.