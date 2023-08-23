В салонах все чаще просят стыжку бабл-боб (bubble bob – "пузырьковый боб"). Это интересная идея для обновления своего образа к осени этого года.

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Бабл-боб – что это за стрижка

"Отличительная черта стрижки – ее закругленность родом из 1990-х, которая до недавнего времени считалась моветоном. Сейчас в прическе появилось немного резкости", – рассказал парикмахер Люк Гершесон, являющийся автором названия "бабл-боб".

Одним из примеров бабл-боба является стрижка Натали Портман в фильме "Близость".



Натали Портман / Кадр из фильма

Признак настоящего бабл-боба – пышная форма и слегка закручивающиеся кончики. Длина бабл-боба должна заканчиваться где-то между плечами и подбородком. В этом универсальность этой стрижки, ведь как раз в этом промежутке можно подобрать лучшую длину для себя.

Пузырьковый боб – это более роскошный и элегантный вариант стрижки боб, царившей в трендах раньше. Обычно это был непринужденный и взъерошенный вариант. Теперь пора отойти от этой эстетики и прийти к более гламурной и утонченной.

Чтобы хорошо уложить бабл-боб дома, вам понадобится круглая щетка. Она справится с задачей загнуть кончики вниз. Парикмахер отмечает, что важно помнить о текстуре, легкости, воздушности и не переборщить с графичностью. Совместить эту прическу можно с минималистичным макияжем и сияющей кожей.