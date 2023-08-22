В День Независимости особенно хочется проявить патриотичность и любовь к стране, кроме донатов на ВСУ и волонтерства. Можно сочетать приятное с полезным и сделать красивый маникюр к праздничному дню. 24 Канал подобрал лучшие идеи.

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Сине-желтый

Одним из традиционных и выигрышных вариантов есть маникюр в сине-желтых цветах. Он будет хорошо сочетаться с подходящим образом. Можно накрасить ногти только в эти цвета, а можно добавить оригинальный дизайн.



Патриотический маникюр / Фото с инстаграма Elle Gerstein



Патриотический маникюр / Фото с инстаграма onufranka.nails

Не только сине-желтый

Патриотический маникюр может быть не только в сине-желтом цвете. Лаконичный дизайн и герб Украины на черно-красном фоне тоже прекрасное решение.



Патриотический маникюр / Фото с инстаграма Vesolovska.nails

Минимализм

Поклонникам природного и безобразного маникюра подойдут более сдержанные варианты. Их можно производить на основе молочной или бежевой базы и добавлять сверху небольшие патриотические надписи или рисунки.



Патриотический маникюр / Фото с инстаграма saynomo.nail.bar



Патриотический маникюр / Фото с инстаграма SOLOVEY nail art studio

Вышиванка

Эти идеи будут подходить тем, кто планирует одеть вышиванку в День Независимости. Среди вариантов могут быть не только привычные нам "крестики", но и рисунки, вдохновленные элементами вышивок у украинских брендов.



Патриотический маникюр / Фото из пинтереста



Патриотический маникюр / Фотос инстаграма IraKuz

Колосья

Украинская пшеница на ногтях – тоже проявление символизма и любви к своему. На черном фоне она выглядит элегантно и изысканно.



Патриотический маникюр / Фото с инстаграма fynonails