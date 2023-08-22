У День Незалежності особливо хочеться проявити патріотичність та любов до країни, окрім як донатів на ЗСУ та волонтерства. Можна поєднати приємне з корисним та зробити красивий манікюр до святкового дня. 24 Канал підібрав найкращі ідеї.

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Синьо-жовтий

Одним з традиційних та виграшних варіантів є манікюр у синьо-жовтих кольорах. Він гарно поєднуватиметься з відповідним образом. Можна нафарбувати нігті тільки у ці кольори, а можна додати оригінального дизайну.



Патріотичний манікюр / Фото з інстаграму Elle Gerstein



Патріотичний манікюр / Фото з інстаграму onufranka.nails

Не тільки синьо-жовтий

Патріотичний манікюр може бути не тільки у синьо-жовтих кольорах. Лаконічний дизайн та герб України на чорно-червоному тлі – теж чудове рішення.



Патріотичний манікюр / Фото з інстаграму Vesolovska.nails

Мінімалізм

Прихильникам природного та нюдового манікюру підійдуть більш стримані варіанти. Їх можна робити на основі молочної чи бежевої бази та додавати зверху невеликі патріотичні написи або малюнки.



Патріотичний манікюр / Фото з інстаграму saynomo.nail.bar



Патріотичний манікюр / Фото з інстаграму SOLOVEY nail art studio

Вишиванка

Ці ідеї пасуватимуть тим, хто планує одягнути вишиванку у День Незалежності. Серед варіантів можуть бути не тільки звичні нам "хрестики", а ще й малюнки, натхненні елементами вишивок в українських брендів.



Патріотичний манікюр / Фото з пінтересту



Патріотичний манікюр / Фото з інстаграму IraKuz

Колосся

Українська пшениця на нігтях – також прояв символізму та любові до свого. На чорному тлі вона має елегантний та вишуканий вигляд.



Патріотичний манікюр / Фото з інстаграму fynonails