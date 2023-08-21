24 Канал зібрав 5 світових знаменитостей, які кардинально змінили свій імідж. Їхнє перевтілення у білявку було вдалим.

Дивіться також Список величезний: Аліна Шаманська розсекретила, скільки пластичних операцій зробила

Марго Роббі

Марго Роббі має чимало ролей успішної білявки, та мало хто знає, що на початку акторської кар'єри вона була темноволосою. Зміна образу зробила її не тільки красунею, але й популярною акторкою.

Марго Роббі до та після / Фото з інстаграму

Майлі Сайрус

Майлі Сайрус відома ще з юних років завдяки шоу на каналі Disney Channel. Щоб позбутися ярлика Ханни Монтани та запам'ятатися глядачам як талановита співачка, артистка успішно змінила образ. Також Майлі експериментувала з медовим волоссям.

Майлі Сайрус до та після / Фото з інстаграму

Кім Кардашян

Кім Кардашян перепробувала чимало образів та стилів. Вона була і платиновою, і полуничною блондинкою. Носила каре та довге волосся, а також часто випробовувала перуки. Одним з останніх її перевтілень є фарбування у блонд.

Кім Кардашян до та після / Фото з інстаграму

Кара Делевінь

Модель кілька разів змінювала свій стиль та була то білявкою, то брюнеткою. Так само вона багато експериментувала з довжиною волосся.

Кара Делевінь до та після / Фото з інстаграму

Аріана Гранде

Аріана Гранде майже завжди була брюнеткою, але у 2018 році перефарбувалась у блонд для свого нового альбому. У цьому образі артистка і залишилась досі.

Аріана Гранде до та після / Фото з інстаграму