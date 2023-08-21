24 Канал собрал 5 мировых знаменитостей, кардинально изменивших свой имидж. Их перевоплощение в блондинку было удачным.

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Марго Робби

Марго Робби имеет немало ролей успешной блондинки, но мало кто знает, что в начале актерской карьеры она была темноволосой. Смена образа сделала ее не только красавицей, но и популярной актрисой.

Марго Робби до и после / Фото с инстаграма

Майли Сайрус

Майли Сайрус известна с юных лет благодаря шоу на канале Disney Channel. Чтобы избавиться от ярлыка Ханны Монтаны и запомниться зрителям как талантливая певица, артистка успешно изменила образ. Также Майли экспериментировала с медовыми волосами.

Майли Сайрус до и после / Фото с инстаграма

Ким Кардашян

Ким Кардашян перепробовала множество образов и стилей. Она была и платиновой, и клубничной блондинкой. Носила каре и длинные волосы, а также часто испытывала парики. Одним из последних ее перевоплощений является окрашивание в блонд.

Ким Кардашян до и после / Фото с инстаграма

Кара Делевинь

Модель несколько раз меняла свой стиль и была то блондинка, то брюнеткой. Также она много экспериментировала с длиной волос.

Кара Делевинь до и после / Фото с инстаграма

Ариана Гранде

Ариана Гранде почти всегда была брюнеткой, но в 2018 перекрасилась в блонд для своего нового альбома. В этом образе артистка и осталась до сих пор.

Ариана Гранде до и после / Фото с инстаграма